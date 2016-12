Wall Street - Stocks to watch del 16 luglio

NEW YORK, 16 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

L'agenda macroeconomica prevede le vendite al dettaglio di giugno, stimate in rialzo dello 0,2% (invariate al netto del settore auto), l'indice Empire State di luglio, che dovrebbe salire a 4, e le scorte alle imprese di maggio, viste in crescita dello 0,2%.

I titoli in evidenza oggi:

* Secondo quanto riferito da alcune fonti, oggi GlaxoSmithKline annuncerà l'accordo per l'acquisizione di HUMAN GENOME SCIENCES, operazione da circa 2,8 miliardi di dollari.

* COMCAST, si legge sul New York Times, ha acquisito il 50% di Msnbc.com che faceva capo a MICROSOFT per circa 300 milioni di dollari.

* Intervistato dalla Welt am Sonntag, Fabrice Bregier, numero uno di Airbus, accusa BOEING di aver tagliato i prezzi del 737 Max per rubare quote di mercato all'Airbus A320neo. JP Morgan ha tagliato il target price di Boeing a 80 da 85 dollari. Continua...