Borsa Usa in rialzo con banche, aiutano dati JP Morgan, Cina

NEW YORK, 13 luglio (Reuters) - Borsa Usa in forte rialzo, sostenuta dai dati sul Pil cinese che hanno attenuato i timori di un ulteriore rallentamento dell'economia globale e dai guadagni dei titoli bancari dopo i risultati di JPMorgan.

Il titolo della banca d'affari corre con un +4% a 35,47 dollari dopo aver registrato perdite da trading per 4,4 miliardi di dollari negli uffici londinesi, che però non le hanno impedito di chiudere con un consistente utile complessivo.

Il Pil cinese ha segnato un rallentamento per il sesto trimestre consecutivo archiviando una crescita del 7,6%, un livello superiore a quanto temessero alcuni investitori ma sufficientemente basso per lasciare spazio a possibili interventi delle istituzioni.

"La Cina è in linea con le attese e se non lo fosse stata sarebbe stato catastrofico per il mercato. JPMorgan, anche con i suoi aggiustamenti (sui dati del primo trimestre), è risultata superiore alle previsioni e anche questo sarebbe stato molto negativo se fosse stato il contrario", commenta Paul Mendelsohn, strategist di Windham Financial Services a Charlotte, Vermont.