Borsa Usa chiude in rialzo terza seduta consecutiva, rally energia

NEW YORK, 3 luglio (Reuters) - La borsa Usa estende il rally per la terza seduta consecutiva grazie ai guadagni dei titoli energetici sulla scorta dei rialzi delle quotazioni del petrolio in un clima di mercato meno avverso al rischio e che scommette su misure di stimolo da parte delle banche centrali.

Una serie di deboli dati macro hanno alimentato le aspettative su un taglio dei tassi da parte della Bce giovedì, quando il mercato statunitense riaprirà i battenti dopo la festività del 4 luglio.

Gli operatori sottolineano come il summit Ue della scorsa settimana, che ha scatenato il rally borsistico sulle misure decise per alleviare la crisi del debito dell'eurozona, abbia sollevato le attese di interventi di politica monetaria a livello globale per sostenere i mercati finanziari e l'economia.

In una sessione ridotta per via della festa dell'Independence Day di domani il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,56%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,62% e il Nasdaq lo 0,84%.

L'S&P ha guadagnato il 3,3% nelle ultime tre sedute la migliore performance da dicembre.

Tra i settori in luce gli energetici sui movimenti dei derivati del petrolio. Il futures sul brent ha superato la soglia dei 101 dollari per la prima volta in tre settimane sulle tensioni sul fronte iraniano, accresciute dall'annuncio giunto oggi da Tehran sul presunto test positivo di missili in grado di colpire Israeele.

L'indice S&P degli enrgetici è salito del 2,17%.

In evidenza anche le auto dopo le buone notizie sul fronte delle vendite a giugno, migliori delle attese. Ford Motor sale del 2,2% e General Motors Co balza del 5,6%.