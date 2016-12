Wall Street - Stocks to watch del 3 luglio

NEW YORK, 3 luglio (Reuters) - I derivati sugli indici azionari statunitensi segnalano un avvio poco mosso alla borsa di Wall Street.

Queste aspettative stanno alimentando oggi i rialzi sui listini azionari europei per la terza seduta consecutiva e hanno incoraggiato gli acquisti sulla borsa Usa ieri nonostante i deludenti dati sul settore manifatturiero americano, in contrazione per la prima volta da luglio del 2009.