Borsa Usa in lieve calo, deludenti dai macro ma atteso stimolo Fed

NEW YORK, 2 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in lieve ribasso: l'attesa per ulteriori misure di stimolo da parte della Fed danno sostegno al mercato azionario, che però sconta i brutti dati sul settore manifatturiero Usa, che a giugno ha registrato la prima contrazione degli ultimi tre anni.

AMYLIN PHARMACEUTICALS INC guadagna quasi il 9% dopo che BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ha annunciato che comprerà la società biotecnologica per circa 5,3 miliardi di dollari in contanti.