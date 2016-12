Wall Street - Stocks to watch del 2 luglio

NEW YORK, 2 luglio (Reuters) - I derivati sugli indici azionari statunitensi preannunciano una partenza in timido rialzo alla borsa di Wall Street: esaurita l'euforia di venerdì scorso per le misure concordate all'ultimo vertice Ue, i timori relativi alla loro implementazione hanno trovato una sponda nella dichiarazione di guerra di Finlandia e Olanda agli acquisti sul secondario da parte del fondo di salvataggio permanente ESM.

Sul fronte macro gli investitori aspettano l'indice Ism sul manifatturiero di giugno in agenda alle 16 italiane e i dati sulle spese alle costruzioni, sempre alla stessa ora.

Intorno alle 14 ora italiana Wall Street il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,15%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,13% e il contratto a settembre sul Dow Jones avanza di un frazionale 0,09%.

I titoli in evidenza oggi:

* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO comprerà la società biotecnologica AMYLIN PHARMACEUTICALS INC per circa 5,3 miliardi di dollari in contanti, ampliando il proprio portafoglio farmaci contro il diabete con l'aggiunta di Byetta e Bydureon. Il titolo Amylin balza di oltre il 9% negli scambi del preborsa.

* Il produttore tedesco di gas industriale LINDE AG ha reso noto ieri un accordo che prevede un esborso di 4,6 miliardi di dollari per LINCARE HOLDINGS INC, fornitore di ossigeno e di servizi di terapia respiratoria a domicilio.

* BRIGHTPOINT Inc vola in rialzo di oltre il 60% a 8,72 dollari nel preborsa dopo che ha annunciato che verrà rilevata da INGRAM MICRO per 650 milioni di dollari. Credit Suisse ha alzato il target price a 9 da 8 dollari con raccomandazione "neutral".