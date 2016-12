Wall Street - Stocks to watch del 28 giugno

NEW YORK, 28 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

L'agenda macroeconomica prevede il dato definitivo sul Pil del primo trimestre, stimato in rialzo dell'1,9%, con un deflatore implicito in crescita dell'1,7%, vendite finali +1,7% e un indice dei prezzi Pce +2,4% (+2,1% la componente core). In agenda anche le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazioen, stimate in calo a 385.000 unità.