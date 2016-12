Wall Street - Stocks to watch del 26 giugno

NEW YORK, 26 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

Gli occhi degli investitori sono rivolti al vertice dei leader europei, che si terrà fra il 28 e il 29 giugno. L'appuntamento sarà l'occasione per discutere di un'unione bancaria transfrontaliera, di una maggiore integrazione fiscale e della possibilità di un fondo dedicato a rilanciare la crescita. Ma la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha stroncato sul nascere l'ipotesi di emettere eurobond.

L'agenda macroeconomica Usa prevede l'indice sul mercato immobiliare S&P/Case-Shiller di aprile, stimato in rialzo dello 0,3% su mese e in calo del 2,4% tendenziale, e l'indice sulla fiducia dei consumatori di giugno, che dovrebbe scendere a 63,5.

I titoli in evidenza oggi:

* Secondo quanto si legge sul Wall Street Journal, NEWS CORP ha in cantiere uno scorporo degli asset in due società distinte.

* Oggi è in calendario un voto sul nuovo contratto nello stabilimento di Fort Worth, in Texas, della LOCKHEED MARTIN . I lavoratori sono in sciopero.