Wall Street - Stocks to watch del 25 giugno

NEW YORK, 25 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street viaggiano in territorio negativo sull'affievolirsi delle aspettative che il vertice dell'Unione europea di questa settimana contribuisca a frenare la crisi del debito della zona euro.

Un portavoce del governo tedesco ha detto che la Ue probabilmente non prenderà alcuna decisione sulla Grecia nel vertice di giovedì e venerdì, in cui i greci speravano di allentare i termini del salvataggio. All'appuntamento mancheranno il nuovo premier di Atene e il ministro delle Finanze per motivi di salute, ragione che ha anche causato il rinvio di una visita ad Atene da parte di Ue, Bce e Fmi.