Wall Street - Stocks to watch del 20 aprile

NEW YORK, 18 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in territorio positivo indicando un avvio al rialzo dopo due sedute consecutive di cali sulla scia dei deludenti macroeconomici che fanno temere sulla forza della ripresa dell'economia americana.

I Treasuries Usa sono in moderato ribasso sui buoni dati macro europei con il decennale in calo di 5/32 per un rendimento dell'1,985%, e il trentennale che cede 11/32 per un rendimento del 3,142%.