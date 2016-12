Borsa Usa incerta, voci su downgrade Francia oscurano trimestrali

NEW YORK, 19 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono senza direzione, con gli investitori che, ancora una volta, fanno i conti con le incertezze sullo stato di salute della zona euro.

L'asta di titoli di stato spagnoli ha avuto un esito rassicurante. Buoni segnali, sul fronte corporate, anche dai risultati di Bank of America (+1% circa) e Morgan Stanley (+3% circa).

A pesare sui mercati è la voce, non verificata, che il rating della Francia possa essere tagliato nelle prossime ore. In una nota degli analisti di Citi si legge che il merito di credito di Parigi, attualmente 'AAA', verrà posto da Moody's sotto osservazione in vista di una riduzione entro il prossimo autunno.