Wall Street - Stocks to watch del 19 aprile

NEW YORK, 18 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo presagire un avvio al rialzo per gli indici americani.

I Treasuries sono in calo con il trentennale che cede 10/32 a 99-21/32 per un rendimento del 3,145%.

I titoli in evidenza oggi:

* ExxoMobil e la russa Rosneft hanno annunciato una partmership nell'esplorazione offshore per investire fino a 500 miliardi di dollari nell riserve in via di sviluppo nel mar Nero e nell'artico.