Wall Street - Stocks to watch del 12 aprile

NEW YORK, 12 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

L'agenda macroeconomica prevede la bilancia commerciale di febbraio, che dovrebbe evidenziare un rosso di 52 miliardi di dollari, i prezzi alla produzione di marzo, stimati in crescita dello 0,3% su mese e del 3,1% tendenziale, e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, attese in calo a 355.000 unità.

I titoli in evidenza oggi:

* L'operatore di private equity, specializzato in turnaround industriali, Oaktree Capital Management ha concluso l'iter per approdare a Wall Street in maniera deludente. Oaktree, infatti, secondo quanto riferito da uno dei sottoscrittori, ha venduto 8,84 milioni di azioni, al prezzo di 43 dollari l'una; la società puntava a collocare 11,3 milioni di titoli e aveva fissato un range di prezzo indicativo di 43-46 dollari.