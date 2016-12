Wall Street - Stocks to watch dell'11 aprile

NEW YORK, 11 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, segnalando un avvio di seduta positivo sulla borsa Usa che potrebbe rappresentare un punto di svolta dopo gli ultimi continui ribassi.

Gli investitori si concentrano anche alla reazione dei mercati azionari europei dopo il colpo di ieri per le rinnovate tensioni che stanno emergendo sui paesi periferici dell'area euro e in particolare per la situazione finanziaria spagnola. Queste fibrillazioni si sono aggiunte ai timori per la crescita economica globale.