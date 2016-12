Wall Street - Stocks to watch del 2 aprile

* Coty Inc ha reso noto di essersi fatta avanti per acquistare Avon Products per 10 miliardi di dollari, ma ha detto di non essere riuscita a intavolare una trattativa con Avon, che ha riufiutato ufficialmente l'offerta, e che non intende fare un'offerta ostile. Coty ha messo sul piatto 23,25 dollari per ogni azione Avon, con un premio del 20% sulla chiusura di venerdì scorso. Nel pre-market Avon sale del 23,4%. Continua...