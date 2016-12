Borsa Usa, indici contrastati dopo recenti ribassi

NEW YORK, 30 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è contrastato sostenuto da qualche acquisto, come reazione ai recenti ribassi.

L'indice S&P 500 ha perso terreno per tre sedute consecutive, ma in marzo resta in rialzo del 2,8% e sale di quasi il 12% sul trimestre. Si tratterebbe del miglior trimestre dal terzo del 2009.