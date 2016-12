Borsa Usa, indici stabili dopo recenti rialzi

NEW YORK, 27 marzo (Reuters) - La borsa Usa è poco mossa, con il mercato in fase di stallo dopo che gli indici sono saliti sui massimi da quattro anni.

Il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha detto che la politica monetaria di sostegno all'economia prosegue, anche se siamo in una fase di miglioramento. La crescita deve essere più rapida per ridurre la disoccupazione.

"La pressione in vendita potrebbe iniziare ad aumentare la prossima settimana, siamo in una situazione di ipercomprato", dice Todd Schoenberger, di LandColt Trading a Wilmington, in Delaware. "Ancora una volta, Bernanke è il grande catalizzatore, gli acquisti potrebbero tornare questo pomeriggio".