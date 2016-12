Wall Street - Stocks to watch del 27 marzo

NEW YORK, 27 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, indicando un'apertura contrastata.

Aiuta il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, che ha chiarito come la banca centrale non abbia intenzione di cambiare direzione sulla politica economica, dopo le forti misure di stimolo.

Sul mercato obbligazionario, i prezzi dei Treasuries sono in lieve rialzo, sostenuti dalle parole di Bernanke, ma sotto pressione in vista delle aste previste per questa settimana. Il benchmark decennale sale di 3/32 e rende il 2,24%, il trentennale di 3/32, rendimento del 3,34%.