Wall Street - Stocks to watch del 21 marzo

NEW YORK, 21 marzo (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street sono leggermente positivi in attesa dei dati odierni sul mercato immobiliare.

Gli investitori oggi guarderanno ai dati - in agenda alle 15 italiane - diffusi dalla National Association of Realtors sulle vendite di case esistenti a febbraio, in cerca di conferme sulla riduzione dell'eccesso di offerta di immobili sul mercato.