Wall Street - Stocks to watch del 20 marzo

NEW YORK, 20 marzo (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street sono negativi, ritracciando dopo la terza seduta consecutiva di guadagni messa a segno ieri dall'indice S&P 500 e in attesa dei dati sul mercato immobiliare.

* TIFFANY prevede risultati in crescita per l'esercizio in corso, aiutati dall'espansione in Asia e nelle Americhe. Il titolo nel pre-borsa sale del 2,2%.