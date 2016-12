Wall Street - Stocks to watch del 19 marzo

NEW YORK, 19 marzo (Reuters) - I futures della borsa Usa sono contrastati, in un mercato che attende di sapere cosa farà Apple con la liquidità disponibile di 98 miliardi di dollari.

I dati macro attesi oggi includono il Midwest Manufacturing Index di gennaio della Federal Reserve Bank di Chicago, previsto alle 13,30 italiane e l'indice nazionale sul mercato immobiliare di marzo dal National Association of Home Builders/Wells Fargo, alle 15 ora italiana.

"Dopo cinque settimane consecutive vincenti, gli investitori cercano nuova spinta mentre si marcia verso 1.440, il prossimo livello chiave", per l'indice S&P, dice Andre Bakhos, direttore dell'analisi dei mercati di Lek Securities a New York. "La call di Apple potrebbe mettere fine alle esitazioni e rimetterci sulla strada giusta".

Tra i titoli in evidenza:

* Apple terrà una conference call sull'uso della liquidità disponibile. Gli analisti attendono la distribuzione di un dividendo per la prima volta dal 1995. Le azioni del produttore dell'iPad salgono del 3,1% nel preborsa.

* United Parcel Service pagherà 5,2 miliardi di euro per il gruppo olandese TNT Express, per un accordo che farà di UPS il leader in Europa.