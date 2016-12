Borsa Usa positiva su Morgan Stanley, Bank of America

NEW YORK, 19 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa è positivo con gli utili di Bank of America e Morgan Stanley che sostengono i finanziari e la buona domanda alle aste di titoli di Stato in Europa, che hanno allentato i timori sulla zona euro.

Bank of America è in rialzo del 3% dopo il trimestre in utile, grazie a poste straordinarie e alla riduzione dei costi dei crediti in sofferenza.

Morgan Stanley sale del 4,4%, dopo un trimestre in perdita, ma meglio delle attese degli analisti.

"Reagisce a Morgan Stanley e Bank of America. Si temeva un disastro totale, ma non è stato così. Si pensa che queste due banche non abbiano bisogno di nuovi aumenti di capitale", dice Stephen Massocca, di Wedbush Morgan a San Francisco.

Intorno alle 18,50 italiane il Dow Jones avanza dello 0,11%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,37% e il Nasdaq Composite dello 0,7%.

(Redazione Milano,reutersitaly@thomsonreuters.com)