Wall Street - Stocks to watch del 18 gennaio

NEW YORK, 18 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street suggeriscono un avvio positivo in una giornata in cui l'agenda societaria prevede, tra gli altri, i risultati dei big Goldman Sachs, eBay, mentre dal fronte macro l'attesa è per l'indice dei prezzi alla produzione a dicembre e per la produzione industriale.

Intorno alle 14 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,29%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,35% e il contratto sul Dow Jones avanza dello 0,27%.

Rendimenti stabili per i Treasuries in Europa, sostenuti da un certo appetito per asset rifugio a causa dei timori di default greco. Il prezzo del decennale sale di 3/32 e rende l'1,84%, il trentennale avanza di 4/32 con un rendimento del 2,89%.

I titoli in evidenza oggi:

* Goldman Sachs ha chiuso il quarto trimestre con utili decisamente superiori alle attese. La banca d'affari ha registrato un utile per azione di 1,84 dollari, superando la previsione degli analisti (Thomson Reuters Ibes) di 1,24 dollari.

* Yahoo sarà un titolo oggi probabilmente sotto i riflettori dopo l'uscita dalla società del co-fondatore Jerry Yang. A Francoforte il titolo è in rialzo dell'1,30%.

* Prudential Financial Inc, assicuratore numero due negli Usa nel ramo vita, e Korea Life Insurance hanno in programma di presentare due distinte offerte per una quota di controllo in Tong Yang Life Insurance , secondo quanto riferito da fonti vicine alla situazione.