Borsa Usa in rialzo spinta da dati Cina, pesante Citigroup

MILANO, 17 gennaio (Reuters) - Borsa Usa in rialzo dopo che gli ultimi dati della Cina hanno alimentato le attese di interventi di stimolo all'economia del gigante asiatico, mettendo in secondo piano i recenti downgrade piovuti sull'Europa e i risultati contrastati delle grandi banche americane.

Gli investitori non sembrano invece preoccupati dei tagli di rating annunciati da S&P venerdì sera (ieri Wall Street era chiusa per festività). "Era solo una questione di quando sarebbe successo, non è stata una sorpresa, non era inatteso e questo spiega perchè non ha un effetto così dirompente", spiega Kenny.