Borsa Usa in calo su attesa downgrade zona euro, giù JP Morgan

NEW YORK, 13 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in ribasso, zavorrati dalle voci su un imminente downgrade dei rating di diversi paesi della zona euro da parte di S&P.

L'indiscrezione ha fatto cadere le borse europee, pesando anche sul listino di New York.

JP Morgan cede oltre il 3% dopo aver archiviato il quarto trimestre con utili in linea con le attese e ricavi inferiori.

Tra i titoli in evidenza, Westlake Chemical è sostanzialmente invariata dopo aver lanciato un'offerta non concordata da 1,03 miliardi di dollari per acquisire la concorrente Georgia Gulf (+35% circa).