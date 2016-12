Wall Street - Stocks to watch del 13 gennaio

NEW YORK, 13 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna delle trimestrali.

L'agenda dei risultati trimestrali prevedeva un solo nome, ma pesante, ovvero JP MORGAN & CHASE. L'attesa, secondo un sondaggio Thomson Reuters, era di un utile per azione di 90 cent e ricavi pari a 23 miliardi di dollari. La banca ha sostanzialmente rispettato le aspettative: l'Eps è stato pari a 90 cent, mentre i ricavi si sono attestati a 22,2 miliardi. Il titolo perde il 2,9% nelle contrattazioni di after-hours.

Fitto il calendario dei dati macroeconomici: il deficit della bilancia commerciale di novembre, stimato in aumento a 45 miliardi di dollari, i prezzi all'import e all'export di dicembre, che dovrebbero, rispettivamente, scendere dello 0,1% e salire dello 0,1%, e l'indice Reuters-Università del Michigan di gennaio, stimato in rialzo a 71,5.

I titoli in evidenza oggi:

* La società petrolifera Petro Harvester, controllata dall'operatore di private equity Tpg Capital, ha acquisito alcuni campi nel Mississippi e in Louisiana da DENBURY RESOURCES per 155 milioni di dollari.

* Bloomberg ha scritto che Nestlè ha presentato un'offerta per acquisire il business degli alimenti per neonati di PFIZER. Una portavoce del gruppo svizzero non ha voluto commentare l'indiscrezione. Continua...