Borsa Usa procede incerta, giù Chevron e GM, male retail

Tra i titoli in evidenza, Sears Holdings arretra del 3% circa: Bloomberg ha scritto che Cit Group non concederà più prestiti ai fornitori della società della grande distribuzione.

Debole General Motors (-1,5% circa): la casa automobilistica potrebbe aumentare la produzione degli stabilimenti europei nel quadro di un accordo con i sindacati tedeschi per il taglio dei costi, finalizzato ad evitare il ricorso alla procedura fallimentare per Opel.

La società di gestione del risparmio Raymond James Financial lascia sul terreno oltre il 4% dopo aver annunciato l'acquisizione di Morgan Keegan da Regions Financial (-3% circa) per 930 milioni di dollari in titoli.