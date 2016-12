Borsa Usa in lieve calo,dati macro e Chevron oscurano aste Europa

NEW YORK, 12 gennaio (Reuters) - Dopo un avvio positivo, Wall Street passa a un lieve calo, condizionata da dati peggiori delle attese sull'economia Usa e da un profit warning lanciato dal colosso dell'energia Chevron, che hanno messo in secondo piano l'iniziale sollievo dato dall'esito positivo delle aste di debito che si sono svolte oggi in Italia e Spagna.