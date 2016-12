Wall Street - Stocks to watch del 12 gennaio

NEW YORK, 12 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

L'agenda dei risultati trimestrali è vuota (si entra nel vivo domani), mentre il calendario dei dati macroeconomici prevede le vendite al dettaglio di dicembre, stimate in rialzo dello 0,3% (+0,3% anche escludendo il comparto auto), le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbero salire a 375.000 unità, le scorte alle imprese di novembre, previste in crescita dello 0,4%, e il budget federale del mese scorso, che dovrebbe evidenziare un deficit in calo, a 81 miliardi di dollari.

* RAYMOND JAMES FINANCIAL ha annunciato l'acquisizione di Morgan Keegan, ceduta da REGIONS FINANCIAL CORP per 930 milioni di dollari in titoli. Continua...