Borsa Usa poco mossa, attesa per avvio stagione trimestrali

NEW YORK, 9 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono attorno alla parità una seduta incolore.

Gli investitori sembrano paralizzati, in attesa che prenda il via la stagione delle trimestrali, aperta dal colosso dell'alluminio Alcoa (in rialzo di oltre due punti percentuali) che diffonderà i risultati a mercati chiusi.

Secondo le stime Thomson Reuters, le società comprese nell'indice S&P 500 dovrebbero aver archiviato il quarto trimestre con utili in rialzo del 7,8% rispetto ad un anno prima; l'outlook del luglio scorso parlava di un aumento dei profitti del 17,6%.

Tra i titoli in evidenza, Inhibitex balza del 140% circa, allineandosi al prezzo dell'offerta d'acquisto presentata da Bristol-Myers Squibb (-1% circa). La casa farmaceutica ha messo sul piatto circa 2,5 miliardi di dollari per mettere le mani sul trattamento per la cura dell'epatite C sviluppato da Inhibitex.

B/E Aerospace sale del 2% circa dopo aver annunciato l'acquisizione di Ufc Aerospace per circa 400 milioni di dollari in contanti.

In volo Vivus (+13% circa): la Fda ha chiesto alla società biotech di cancellare una controindicazione nel foglietto interno di un medicinale per la cura dell'obesità, Qnexa, un passo che potrebbe consentire a Vivus di allargare il bacino di potenziali acquirenti del medicinale.

Al galoppo Idenix Pharmaceuticals (+32%): la società ha detto che una commissione indipendente ha dato il via libera agli studi clinici su un farmaco per la cura dell'epatite C.

A picco Ipc The Hospitalist (-30%), dopo il taglio dell'outlook annuale.