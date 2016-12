Borsa Usa, indici in lieve flessione, rallentano banche e tecnologia

NEW YORK, 9 gennaio (Reuters) - Passano anche se di poco in negativo gli indici azionari della Borsa Usa, a circa due ore da un'apertura di segno opposto. A farsi sentire sono i titoli finanziari e tecnologici, che perdono lo slancio mostrato ad inizio seduta, in un clima di attesa per l'avvio della tornata delle trimestrali societarie americane.