Wall Street - Stocks to watch del 9 gennaio

* BRISTOL-MYERS SQUIBB ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di INHIBITEX per circa 2,5 miliardi di dollari. Obiettivo del deal è mettere le mani sul trattamento per la cura dell'epatite C che Inhibitex sta sviluppando. Bristol-Myers Squibb ha messo sul piatto 26 dollari per azioni, con un premio del 163% sulla chiusura di Inhibitex di venerdì scorso.