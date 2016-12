Borsa Usa si avvia a chiudere 2011 con seduta incolore

NEW YORK, 30 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in moderato ribasso, avviandosi a chiudere il 2011 con una seduta scialba.

Stante l'andamento di oggi, lo S&P 500 dovrebbe archiviare l'anno in leggero rialzo, il Dow con un progresso del 6% circa e il Nasdaq in calo di oltre un punto percentuale.

Volumi sottili, segno che molti trader sono lontani dai desk operativi per le festività di fine anno.

Tra i titoli in evidenza, piatta Ford Motor : la casa di Detroit ha annunciato che le vendite di veicoli negli Usa quest'anno hanno superato quota 2 milioni di unità per la prima volta dal 2007.

In volo Mosys (+43% circa), grazie alla cessione di 73 brevetti a Tessera Technologies (+0,6% circa) per 35 milioni di dollari in contanti.