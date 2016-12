Borsa Usa, cali minimi in ultima sessione 2011, bassi volumi

NEW YORK - 30 dicembre (Reuters) - Seduta senza particolari scossoni nell'ultima giornata di contrattazioni 2011 a Wall Street. Nella prima ora di apertura gli indici di borsa segnano flessioni minime, intorno ai pochi centesimi di punto sotto lo zero. L'intera settimana a cavallo tra il Natale e San Silvestro, conclusione di un anno caratterizzato dalla volatilità dei mercati, ha registrato volumi di scambio giornalieri pari alla metà della media consueta.

Intorno alle 16,55 italiane, il Dow Jones industrial è in discesa dello 0,13% poco sopra i 12.270 punti, lo Standard & Poor's 500 cede lo 0,07% a 1.262,33 punti, il Nasdaq Composite arretra di un minimo 0,02% a 2613 punti.

Se le perdite rimanessero limitate, l'indice S&P potrebbe chiudere l'anno con un bilancio in leggero miglioramento rispetto ai livelli di gennaio. Fino a ieri, il trend annuale era del +0,4%. Meno esposto a sorprese dell'ultim'ora il Dow Jones, in guadagno negli ultimi dodici mesi di poco oltre il 6%. Poca speranza, infine, per il Nasdaq, di recuperare quello che fino al 29 dicembre è stato un arretramento complessivo del 2,4%.