RPT-Borsa Usa stabile con bassi volumi, male Sears Holding

NEW YORK, 27 dicembre (Reuters) - La Borsa Usa fluttua intorno alla parità nelle prime ore di contrattazioni, in una sessione caratterizzata dai sottili volumi di scambio. La corsa di Wall Street, reduce da quattro sessioni positive consecutive durante la settimana scorsa, si è arrestata di fronte agli ultimi dati macroeconomici sui prezzi delle case negli Stati Uniti, in calo a ottobre oltre il previsto.

Alle ore 17.20 italiane, l'indice Dow Jones è pressoché stabile a 12.292,86 punti. Lo Standard & Poor's è in leggero guadagno (+0,5%) a 1265,99 punti. Blandi anche i movimenti del Nasdaq, in crescita dello 0,1% a 2621,25 punti.

Secondo le cifre diffuse nella mattinata americana, l'indice composito S&P/Case-Shiller che misura i prezzi delle case unifamiliari in 20 aree metropolitane del Paese è sceso dell'1,2% non destagionalizzato su mese, rispetto alle aspettative di un calo dello 0,5%. A livello annuale, i prezzi delle case sono scesi a ottobre del 3,4%.

Un indicatore di diverso segno arriva invece dai dati sulla fiducia dei consumatori, cresciuta a dicembre più del previsto, al livello più alto degli ultimi otto mesi. Un simile risultato sembra riflettere un maggiore ottimismo delle famiglie sul mercato del lavoro e sulla situazione finanziaria.

Tra i titoli sotto i riflettori, il gruppo di retail Sears Holding crolla fino a oltre -21% dopo aver comunicato da un lato l'intenzione di chiudere 100-120 negozi e dall'altro un Ebitda adjusted del quarto trimestre più che dimezzato rispetto a un anno fa.

Positivo l'andamento di MGM Resorts International, in crescita di oltre il 3,7% dopo che il dipartimento di giustizia Usa si è espresso per concedere ai vari stati dell'Unione la possibilità di legalizzare il poker via Internet e altri giochi d'azzardo online.

Bank of America, visto il ritardo rispetto ai competitor statunitensi nell'adeguarsi ai nuovi requisiti patrimoniali, starebbe valutando la vendita di ulteriori asset. In questo contesto, il titolo è in calo dell'1,2%.