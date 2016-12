Wall Street - Stocks to watch del 27 dicembre

NEW YORK, 27 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo a due ore dall'avvio di quella che si preannuncia una seduta dai volumi sottili.

Sotto i riflettori i dati macroeconomici, in particolare quelli del Conference Board sulla fiducia dei consumatori Usa a dicembre. Gli economisti consultati da Reuters si aspettano un rialzo a 58,3 dal 56 di novembre.

In calendario oggi anche la pubblicazione dell'indice dell'attività manifatturiera del Midwest relativo a novembre e quello S&P/Case Shiller sui prezzi immobiliari a ottobre.

I titoli in evidenza oggi:

* Secondo alcune fonti, Bank of America è in ritardo rispetto ai suoi competitor statunitensi nell'adeguarsi ai nuovi requisiti patrimoniali. La banca starebbe quindi valutando la vendita di ulteriori asset. Il titolo è in calo dello 0,7% nel pre-market.