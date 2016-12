Wall Street, Stocks to watch del 23 dicembre

NEW YORK, 23 dicembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono positivi dopo i dati di ieri sull'occupazione, che hanno dato segnali di un lento miglioramento dell'economia.

Il Congresso, dopo mesi di scontri aspri, dovrebbe passare sgravi fiscali ai salari che il presidente Barack Obama considera vitali per la salute dell'economia Usa.

Treasuries deboli in un mercato sottile, con gli operatori poco disponibili a prendere posizione. Il dieci anni cala di 4/32, rendimento 1,967%, il trent'anni perde 10/32, rendimento 3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Deutsche Boerse ha ottenuto il via lbera dell'antitrust per acquistare NYSE Euronext nell'ambito di un'intesa che darebbe vita al primo operatore di scambi al mondo. La transazione ha da superare ancora importanti ostacoli in Europa. Continua...