Borsa Usa positiva dopo i dati su occupazione

NEW YORK, 22 dicembre (Reuters) - L'azionario Usa è positivo dopo i dati macro Usa, che indicano un lento miglioramento del mercato del lavoro.

"I timori di un 'double-dip' di cui parlavano i ribassisti, a questo punto, non è più sul tavolo e i fondamentali dell'economia sembrano buoni", dice Phil Orlando, strategist di Federated Investors a New York.

Yahoo è in rialzo dell'1%, dopo che alcune fonti hanno detto che la società sta valutando la cessione di alcune partecipazioni in Asia come parte di un'operazione più complessa.