Borsa Usa debole, sfumano speranze Europa, Oracle pesa su Nasdaq

NEW YORK, 21 dicembre (Reuters) - La borsa Usa si muove al ribasso, in un panorama internazionale che vede scemare le speranze che le banche usino la massiccia operazione di finanziamento della Banca centrale europea per acquistare debito sovrano locale contribuendo ad arginare la crisi del debito.

Il Nasdaq è appesantito da Oracle, che lascia sul terreno il 14% dopo aver annunciato ieri sera utili inferiori alle attese degli analisti per la prima volta in un decennio. Il settore tecnologico dell'S&P cede il 2,6%.

"La gente non è molto sicura di dove andrà il denaro. La speranza della Bce è che le banche lo useranno per il debito governativo", commenta Peter Jankovskis di OakBrook Investments. "Le banche di per sé sono più forti ma questo non va necessariamente nella direzione di risolvere la crisi del debito sovrano. Quindi è un buon passo ma non risolve il problema complessivo".