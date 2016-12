Borsa Usa, indici perdono terreno dopo allarme Fitch su paesi euro

MILANO, 16 dicembre (Reuters) - A Wall Street gli indici di borsa perdeno terreno con il Dow che passa in terreno negativo dopo che Fitch ha messo sotto osservazione per un possibile downgrade i rating di alcuni paesi della zona euro, riaccendendo i timori sull'area.

I volumi sono in crescita rispetto alle precedenti sedute risentendo di un ribilanciamento dell'indice e delle scadenze tecniche delle opzioni, sostengono i trader.

Tra i singoli titoli affonda di oltre il 12% Research in Motion (Rim) dopo che l'inventore del BlackBerry ha annunciato ieri un forte calo dell'utile e ha nuovamente rinviato il lancio della nuova linea di smartphone.

Il titolo del produttore di giochi online Zynga, al debutto sul Nasdaq, apre in rialzo del 10% sopra il prezzo dell'Ipo di 10 dollari ma poi perde terreno a quota 9,5 dollari con gli investitori che sembrano ancora preoccupati per la sua dipendenza da Facebook e per le sue prospettive di crescita.