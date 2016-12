Borsa Usa in rialzo dopo dati macro, pesanti Rim, Delta Petroleum

MILANO, 16 dicembre (Reuters) - Borsa Usa in rialzo, sostenuta dai titoli industriali e ciclici in un clima di maggiore propensione al rischio dopo dati macroeconomici migliori delle attese.

"Quando ti svegli e vedi che non ci sono brutte notizie in arrivo dall'Europa, c'è un senso generale di maggiore predisposizione al rischio", dice Barry Ritholtz, strategist di Fusion IQ in New York.