Wall Street - Stocks to watch del 14 dicembre

NEW YORK, 14 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo segnalando un avvio di seduta in territorio negativo sull'azionario Usa.

Poco mossi i T-bond dopo il rally della vigilia e in attesa dell'asta sul trentennale. Il benchmark a dieci anni è stabile e rende l'1,96% così come il titolo a trent'anni che rende il 3%.

* La Commissione Ue ha accettato e reso vincolante per cinque anni gli impegni presi a settembre dell'IBM di mettere a disposizioni delle società di manutenzione indipendenti pezzi di ricambio e informazioni tecniche a condizioni ragionevoli. In questo modo si potrà porre fine all'indagine antitrust e scongiurare una possibile multa.

* GENERAL ELECTRIC GE.N> si attende una crescita degli utili a due cifre il prossimo anno grazie alla forte domanda in Usa e Asia e a fronte di un rallentamento in Europa. La più grande conglomerata americana vede inoltre per il quarto trimestre costi di ristrutturazione tra 3 e 4 centesimi per azione, ha detto l'AD Jeff Immelt ai giornalisti dopo un incontro con gli investitori. Continua...