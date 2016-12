Wall Street - Stocks to watch del 9 novembre

NEW YORK, 9 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta molto negativo.

Il balzo del rendimento del Btp decennale oltre la soglia del 7% ha rafforzato il nervosismo. Il 7%, infatti, ha rappresentato un punto di non ritorno per Grecia e Portogallo.

A rendere ancora più cupo il quadro le notizie provenienti dalla Grecia, dove i piani per un governo di unità nazionale guidato da Lucas Papademos sono in bilico.

L'agenda macroeconomica prevede le scorte all'ingrosso di settembre, stimate in rialzo dello 0,5%, e le vendite all'ingrosso sempre di settembre, previste in aumento dello 0,8%.

Per quanto riguarda i risultati aziendali, CISCO renderà noti i numeri del primo trimestre fiscale: le previsioni parlano di un utile per azione di 39 cent, in calo rispetto ai 42 cent di un anno prima.