Wall Street - Stocks to watch dell'8 novembre

NEW YORK, 8 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

I mercati mantengono un faro puntato sull'Italia, dove oggi si terrà un voto parlamentare che potrebbe essere decisivo per le sorti del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

L'assenza di indicatori macroeconomici e di trimestrali di peso in calendario dovrebbe focalizzare l'attenzione degli investitori sulle notizie provenienti dall'Europa.

I titoli in evidenza oggi:

* HEWLETT-PACKARD , secondo quanto riferito da quattro fonti vicine alla situazione, sta valutando la vendita della piattaforma software WebOS, da cui potrebbe incassare diverse centinaia di milioni di dollari, ma meno degli 1,2 miliardi pagati per l'acquisizione di Palm nel 2010.

* MORGAN STANLEY ha reso noto che un gruppo di investitori ha avanzato l'accusa che la banca d'affari ha venduto obbligazioni legate ai mutui 'tossiche' nascoste in altri prodotti per oltre 6 miliardi di dollari. La vicenda dovrebbe sfociare in una causa collettiva.