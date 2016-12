Wall Street - Stocks to watch del 6 febbraio

NEW YORK, 6 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, indicando un'apertura con segno leggermente positivo per la borsa Usa.

* Focus su AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG.N: Quotazione) e CITIGROUP (C.N: Quotazione) dopo un rapporto del Congressional Oversight Panel secondo cui il Tesoro Usa ha pagato alle istituzioni finanziarie un eccesso di circa 78 miliardi di dollari con le sue iniezioni di capitale dello scorso anno, versando 254 miliardi in cambio di azioni e warrant del valore di 176 miliardi. Quando ha usato il piano di salvataggio Tarp, il Tesoro ha ricevuto il valore minore dai suoi investimenti in Aig e Citigroup, secondo il Panel: per ogni 100 dollari spesi in queste due società il Tesoro ha ricevuto titoli del valore del 41 dollari.