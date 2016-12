Wall Street - Stocks to watch 6 aprile delle ore 14

NEW YORK, 6 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono passati in terreno negativo, facendo pensare a un avvio di seduta con il segno meno.

In rialzo in precedenza, i derivati sulla borsa Usa hanno cambiato direzione, affossati dai realizzi sui bancari e dal downgrade su Cisco.

I titoli in evidenza oggi:

* IBM (IBM.N: Quotazione) è poco mossa in Germania (IBM.F: Quotazione), mentre SUN MICROSYSTEMS JAVA.O JAVA.F è in netto calo, sia a Francoforte, sia nel pre-market di Wall Street (-24,1%), dopo la pubblicazione delle indiscrezioni sul fallimento della trattativa per una fusione fra i due gruppi.