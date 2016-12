Borsa Usa in netto calo, Dow sotto 10.000 prima volta da 4 anni

NEW YORK, 6 ottobre (Reuters) - L'azionario Usa viene pesantemente venduto, con l'indice Dow Jones che scende al di sotto della soglia psicologica dei 10.000 punti per la prima volta da quattro anni, mentre montano i timori di recessione per il dilagare della crisi del credito.

L'andamento di Wall Street si inserisce all'interno di un quadro di vendite globali che hanno colpito tutti gli azionari. Alcuni anche peggio come certi mercati europei, dove Parigi ha ceduto il 9%, ed emergenti, come il Brasile che ha interrotto gli scambi quando l'indice perdeva il 15%.

Tra gli energetici Chevron (CVX.N: Quotazione ) perde quasi il 5%. In netto calo anche gruppi con attività diversificate e termometri dell'economia come General Electric (GE.N: Quotazione ).

Tra i finanziari, recupera dai minimi Bank of America (BAC.N: Quotazione) che ha raggiunto un accordo sulle richieste avanzate dalla procura generale di New York in merito ad impieghi a rischio generati dalla società di mutui Countrywide Financial.