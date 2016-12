Wall Street - Stocks to watch del 6 novembre

NEW YORK, 6 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono leggermente positivi, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna del rialzo, con gli investitori che attendono i dati sugli occupati non agricoli, media guadagni, media ore lavorate e tasso disoccupazione ottobre alle 14,30 italiane.

Un sondaggio Reuters con 76 economista stima un calo degli occupati non agricoli pari a 175.000 unità a ottobre, il taglio più basso mensile dall'agosto 2008, mentre il tasso di disoccupazione è atteso in salita al 9,9% a ottobre dal 9,8% a settembre.

Il ministro delle Finanze inglese, Alistair Darling, ha detto che il G20 è d'accordo sul fatto che sia troppo presto per scattare la spina al sostegno delle economie, perché la ripresa è ancora fragile. A St Andrews, in Scozia, è in corso la riunione dei ministri finanziari del G20 e dei banchieri centrali.