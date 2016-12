BORSA USA in calo su timori ripresa economia, giù energetici

NEW YORK, 6 luglio (Reuters) - Dopo un effimero miglioramento generato da un indice ISM sul settore servizi superiore alle attese, gli indici di Wall Street confermano la loro intonazione decisamente negativa.

Domina in generale una diffusa prudenza sulle aspettative di ripresa dell'economia, mentre sugli indici pesano soprattutto i titoli energetici e i tecnologici.

"I dati (Ism) sembrano nel complesso positivi, ma potrebbero non essere sufficienti nel breve termine per oscurare l'impatto dei dati (negativi) sulla disoccupazione" pubblicati giovedì scorso, dice Michael Sheldon di RDM Financial da Westport, Connecticut.