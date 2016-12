Wall Street - Stocks to watch del 6 ottobre

NEW YORK, 6 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street indicano un avvio in rialzo, proseguendo la buona intonazione registrata ieri.

Samsung Elctronics prevede che il terzo trimestre si chiuda con un utile medio di 3,5 miliardi di dollari, in rialzo rispetto alle stime di mercato. I ricavi dei semiconduttori globali potrebbero crescere del 10% l'anno prossimo dopo due anni di declino, secondo una ricerca di Gartner.

Fra le società che riportano i risultati oggi, Pepsi Bottling group PGB.N e Yum Brands (YUM.N: Quotazione ). Sul fronte macroeconomico oggi non sono previsti dati.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Verizon Communications (VZ.N: Quotazione) ha detto che sta riorganizzando il business delle tlc a rete fissa in un unico gruppo a seguito della tendenza dei consumatori di disconnettersi dalla telefonia fissa per quella mobile o per gli operatori rivali.